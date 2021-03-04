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Невиданный урожай: в Подмосковье ожидают богатый грибной сезон

Светлана Головина
20:03 04.03.2021
После обильных снегопадов грибница наполнена влагой и готова к активному росту сморчков и вешенок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московской области после таяния снега ожидается крупный урожай грибов. По словам ученых, активный рост будет наблюдаться у сморчков и вешенок.

Причиной этого стали резкие перепады температур, которые благоприятно сказались на грибнице. После обильных снегопадов грибница наполнена влагой и готова к активному росту.

Отправиться в лес за грибами можно будет уже в конце марта. Обильный сезон сморчков и вешенок продолжится до конца мая.

В конце прошлого года в Подмосковье грибники обнаружили необычные грибы, испускающие «слезы» кроваво-красного цвета.

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