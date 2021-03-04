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«Я получил вакцину, спасибо»: в одном из аргентинских городов мэр вакцинировался с портретом Путина в руках

Кира Карон
20:50 04.03.2021
Ситуация произошла в городе Роке Перес.
«Я получил вакцину, спасибо»: в одном из аргентинских городов мэр вакцинировался с портретом Путина в руках
© Фото: muniroqueperez Instagram
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В провинции Буэнос-Айрес мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини привился от COVID-19 с портретом президента России Владимира Путина. Его фотографию он держал у себя в руках.

Фотографию мэр аргентинского города разместил у себя в Instagram.

«Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу. Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь», - написал Гаспарини.

Ранее «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину еще в конце декабря. Президент страны Альберто Фернандес благодаря за переданную для жителей его страны вакцину президента РФ Владимира Путина назвал это событие открывшимся «путем надежды» для Аргентины на победу в борьбе с инфекцией коронавируса.

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