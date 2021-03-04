СМИ: Байден хотел нанести удары по двум целям в Сирии

По двум целям в Сирии президент США Джо Байден планировал нанести удары. Об этом сообщает Wall Street Journal.

За полчаса до планируемого нанесения Джо Байден отказался от удара по второй цели, так как получил уведомление от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что на местности присутствуют женщины и дети.

По сообщению издания, Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсуждали риски и возможные дипломатические последствия.

По итогу удар был нанесен только по одной цели около половины второго ночи.