Строительство «Северного потока-2» в водах Дании продлили до сентября

Строительство газопровода «Северный поток -2» в территориальных водах Дании будет проводиться до конца сентября 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

Уточняется, что в начале февраля специалистам предстояло проложить в датских водах еще около 120 километров труб. В то же время в немецких почти 30 км.

Незадолго до этого стало известно, что для дальнейших работ над проектом будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский». На данный момент оно направляется в Калининград для проведения испытаний.

Ранее эксперт назвал главный ущерб для Украины после запуска «Северного потока - 2».