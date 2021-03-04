В Калининграде задержанный за подготовку теракта помещен под стражу

В Калининграде задержанного по подозрению в подготовке теракта, Зеленоградский районный суд Калининградской области отправил под арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

«Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения (в отношении подозреваемого) в виде ареста сроком до 3 мая», - сказали в пресс-службе.

Ранее мужчина был задержан по подозрению в подготовке теракта на подстанции «Северная» в пригороде Калининграда. Задержанный якобы занимался вербовкой местных жителей для участия в террористических действиях. Ему 42 года.

По сообщению собеседника агентства, мужчина вину в подготовке теракта не признал.