«Мы долго ждали»: врач-гематолог Мисюрина впервые после отмены приговора прокомментировала свое дело

Врач-гематолог Елена Мисюрина, в отношении которой Мосгорсуд отменил приговор, рассказала «Звезде», что происходило за время расследования громкого дела.

«Все началось семь лет один месяц и один день назад. За эти годы я прошла тяжелые испытания. Обвинение было объявлено как умышленное, мотив умышленного деяния за семь лет так и не был представлен. За все это время проходили следственные действия, суды и таким образом мы дошли до сегодняшнего дня. Случилось то, чего мы так долго ждали - отмена приговора и закрытие уголовного дела», - сказала врач.

Мисюрина поблагодарила за поддержку своих родных и близких, а также коллег. Она рассказала, что благодаря своей команде на протяжении этих лет ей посчастливилось остаться в профессии и в ближайшее время намерена развиваться дальше.

Врач-гематолог была приговорена к двум годам колонии общего режима в январе 2018 года. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. По версии следствия, при проведении трепанобиопсии в 2013 году она нарушила методику, тактику и технику процедуры, что стало причиной сквозного повреждения кровеносных сосудов и привело к смерти пациента.