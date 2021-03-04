В стране и мире Ирак и Лаос зарегистрировали «Спутник V» Кира Карон «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Российскую вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировали в Лаосе. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики», - говорится в сообщении. Также российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Ираке, передает Nation News. Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика