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Ирак и Лаос зарегистрировали «Спутник V»

Кира Карон
19:28 04.03.2021
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Ирак и Лаос зарегистрировали «Спутник V»
© Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress
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Российскую вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировали в Лаосе. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики», - говорится в сообщении.

Также российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Ираке, передает Nation News.

Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

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