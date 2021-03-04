В Турции разбился военный вертолет, погибли девять человек

На востоке Турции разбился военный вертолет. В результате происшествия девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.

По сообщению ведомства, вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55, контакт был потерян в 14.25, после чего на поиски были отправлены соответствующие силы.

«Девять наших товарищей погибли, четверо получили ранения», - говорится в заявлении.

В настоящее время пострадавших доставляют в госпиталь. Дальнейшая информация уточняется.