В Турции разбился военный вертолет, погибли девять человек
В настоящее время пострадавших доставляют в госпиталь.
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На востоке Турции разбился военный вертолет. В результате происшествия девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.
По сообщению ведомства, вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55, контакт был потерян в 14.25, после чего на поиски были отправлены соответствующие силы.
«Девять наших товарищей погибли, четверо получили ранения», - говорится в заявлении.
В настоящее время пострадавших доставляют в госпиталь. Дальнейшая информация уточняется.