Работу Бэнкси сожгли в прямом эфире

В Нью-Йорке картину Бэнкси сожгли в прямом эфире, чтобы увековечить ее в «цифре».

Рисунок известного уличного художника приобрела одна из айти-компаний. Она заплатила за картину нью-йоркской галерее почти 100 тысяч долларов. Прямую трансляцию вели в сети Интернет.

Картина прекратила существовать в физическом виде, но ее цифровой образ, по словам владельцев, будет жить вечно.

Правда, они тоже планируют продать его на аукционе за криптовалюту. На черно-белом трафарете изображены участники аукциона.