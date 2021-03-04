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Ученые обнаружили на астероиде Итокава воду и органические вещества

Кира Карон
18:15 04.03.2021
Небольшое количество почвы было получено во время первой миссии Японского агентства аэрокосмических исследований «Хаябуса» в 2010 году.
Ученые обнаружили на астероиде Итокава воду и органические вещества
© Фото: jaxa.jp, Global Look Press
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Впервые группа ученых из Великобритании, Японии, Франции, США обнаружила следы воды и органических веществ вместе в образце астероида Итокава.

По мнению исследователей, космическое тело химически эволюционировало за миллиарды лет, объединяя жидкий и органический материал таким же образом, как это делала Земля.

Астероид Итокава выдержал экстремальную жару и разрушения, но сумел переформировать себя благодаря материалу, который он «подобрал», передает «Популярная механика».

 «Это открытие действительно захватывает, поскольку оно раскрывает сложные детали истории конкретного астероида и то, как его эволюционный путь похож на путь пребиотической Земли», - отмечают авторы работы. 

Ранее астрономы раскрыли подробности о самом дальнем объекте Солнечной системы. Теперь небесное тело официально занесено в электронный Циркуляр малых планет в качестве самого удаленного объекта из всех наблюдаемых в Солнечной системе.

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