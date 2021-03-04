Ученые обнаружили на астероиде Итокава воду и органические вещества

Впервые группа ученых из Великобритании, Японии, Франции, США обнаружила следы воды и органических веществ вместе в образце астероида Итокава.



По мнению исследователей, космическое тело химически эволюционировало за миллиарды лет, объединяя жидкий и органический материал таким же образом, как это делала Земля.

Астероид Итокава выдержал экстремальную жару и разрушения, но сумел переформировать себя благодаря материалу, который он «подобрал», передает «Популярная механика».

«Это открытие действительно захватывает, поскольку оно раскрывает сложные детали истории конкретного астероида и то, как его эволюционный путь похож на путь пребиотической Земли», - отмечают авторы работы.

Ранее астрономы раскрыли подробности о самом дальнем объекте Солнечной системы. Теперь небесное тело официально занесено в электронный Циркуляр малых планет в качестве самого удаленного объекта из всех наблюдаемых в Солнечной системе.