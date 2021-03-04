«Это как сверлить дырку в космос»: летчик-космонавт объяснил сложность устранения трещины на МКС

Утечка воздуха на Международной космической станции сегодня временно возросла, из-за чего российским космонавтам пришлось сверлить корпус и запломбировать трещину в модуле «Звезда». Предварительно для выполнения операции была проведена тренировка на специальной металлической пластине. После этого под контролем ЦУПа за тончайшее сверло, диаметром всего в полмиллиметра, взялся Сергей Рыжиков.

Пробурив по краям трещины несколько отверстий, командир МКС зачистил поверхность спиртовыми салфетками. Затем покрыл все термопастой и специальной смесью на основе герметалла.

«Это каждый мужчина делает у себя дома при помощи дрели, шуруповерта. Но корпус сверлится в первый раз, вы понимаете - это сверлить дырку в космос. Конечно в напряжении все держаться. Это как сук под собой рубить», - объяснил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Первую из двух трещин, через которые на МКС идет утечка воздуха, обнаружили осенью и поставили временную заплатку. Оборудование для окончательной герметизации в феврале доставил космический грузовик «Прогресс».