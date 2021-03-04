Путин назвал российские вакцины от коронавируса самыми эффективными и безопасными

Российский президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными и безопасными по сравнению с препаратами, разработанными в других странах. Об этом глава государства заявил в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Российский лидер подчеркнул, что гордится учеными, разработавшими отечественные вакцины, а также поделился мнением специалистов, в том числе зарубежных, о том, что без российских препаратов не справиться с COVID-19.

«Действительно, есть чем гордиться, имею в виду то, что наша вакцина и вакцины являются наиболее безопасными и эффективными в мире», - отметил президент.

В частности, глава государства привел в качестве доказательства данные по уровню защиты нашей вакцины (91,6%) и сравнил этот показатель с препаратом от AstroZeneca ( 61%).

Путин также напомнил, что в некоторых европейских странах прекратили прививки вакциной Phizer из-за летальных исходов.

«У нас, слава богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высока», - пояснил президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия, указывая на проблемы с иностранными вакцинами, не злорадствует, а, напротив, желает успехов. По мнению Путина, Pfizer, которая является мировой компанией с замечательный научной базой, обязательно улучшит параметры своего препарата.

Президент также упомянул о совместной работе российских ученых с AstraZeneca после того, как фармкомпания обратились в институт Гамалеи с предложением разработать препарат совместного производства и поднять уровень защиты своей вакцины.

Путин добавил, что Россия приветствует совместную работу, отметив, что при объединении усилия можно добиться нужного результата на всем земном шаре.