«Только мне его не приписывайте»: Путин пошутил про дворец

На встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президента России Владимира Путина пригласили на открытие реабилитационного центра, который находится рядом со Стрельной в Ленинградской области.

Директор конно-спортивного клуба Новополье Анна Лаппе отметила, что он находится в двух километрах от Стрельны (место, где располагается Дворец конгрессов Управления делами президента Российской Федерации).

Девушка также выразила благодарность Путину за «превращение мечты в реальность». Анна напомнила, что на прошлой встрече она обратилась с просьбой достроить реабилитационно-досуговый центр на конно-спортивной базе Новополье. На данный момент центр уже близок к завершению строительства.

«Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не приписывайте», - отреагировал глава государства.

Также Владимир Путин рассказал о своем знакомом иностранце, пораженном оживленной Москвой на фоне «закрытых» других крупных городов Европы в период пандемии. По словам президента, он встречался со своим коллегой накануне вечером в Кремле.