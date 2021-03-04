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«Только мне его не приписывайте»: Путин пошутил про дворец

Кира Карон
17:24 04.03.2021
Во время видеоконференции президент отметил, что здание, на фоне которого стоит одна из волонтеров, «выглядит как еще один дворец», но в шутку попросил не приписывать строение на него.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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На встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президента России Владимира Путина пригласили на открытие реабилитационного центра, который находится рядом со Стрельной в Ленинградской области.

Директор конно-спортивного клуба Новополье Анна Лаппе отметила, что он находится в двух километрах от Стрельны (место, где располагается Дворец конгрессов Управления делами президента Российской Федерации).

Девушка также выразила благодарность Путину за «превращение мечты в реальность». Анна напомнила, что на прошлой встрече она обратилась с просьбой достроить реабилитационно-досуговый центр на конно-спортивной базе Новополье. На данный момент центр уже близок к завершению строительства.

«Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не приписывайте», - отреагировал глава государства.

Также Владимир Путин рассказал о своем знакомом иностранце, пораженном оживленной Москвой на фоне «закрытых» других крупных городов Европы в период пандемии. По словам президента, он встречался со своим коллегой накануне вечером в Кремле.

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