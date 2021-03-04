«Зубы переломают»: Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам

Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» высказался о тех, кто занимается переписыванием истории Великой Отечественной войны и пренебрежительно относится к ветеранам.

«Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранов», - сказал глава государства.

Президент отметил, что ветераны являются людьми «особой закваски и крепости духа». Однако, несмотря на это, сейчас они нуждаются в поддержке.

Также Путин согласился с необходимостью устранить ограничение, согласно которому улицы можно называть в честь имен героев войны только через определенное количество лет после их смерти.