Российская «Голландия» в Подмосковье: как цветочный бизнес противостоит пандемии

Сочи - крупнейший в России поставщик мимозы и уже готовит один из главных символов весны к отправке по регионам страны. Но в этом году чуть ли не половина урожая уйдет на корм птицам. Причиной тому стал снег, поваливший и повредивший большой объем растений.

На тепличные растения капризы погоды не распространяются: рынки пестрят товаром и совсем не страдают от дефицита. На прилавках все та же классика - голландские тюльпаны, в этом году стоящие приличную сумму: Нидерланды из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ уничтожили миллионы цветов, поэтому один стебель продают меньше чем за половину доллара, но по пути в Россию цена в итоге вырастает до 70 рублей.

К тому же в законы рынка входят и расходы на транспорт: самый выгодный маршрут от Нидерландов до столицы - через Белорусскую границу, а в феврале десятки фур с хрупким грузом так и не доехали до пункта назначения. Водители застряли на таможне - на российской стороне контроль повышенный. В погоне за прибылью часть компаний работает по «серым схемам» - декларируют меньшее количество товара, экономя на налогах.

«Заявить цветок более дешевый, ввезти на самом деле цветок более дорогой, тем самым занизив таможенные платежи. Или заявить один товар и ввезти другой. Это основные уловки», - рассказывает Руслан Давыдов, первый заместитель главы Федеральной таможенной службы.

Цены взлетают, как только товар приземляется. У предпринимателей не остается выбора, только как повышать ставки. По сравнению с прошлым годом стоимость поднялась как минимум на 17%. Влияет и региональный фактор: в Якутии за букет придется отдать около 2 500 рублей, в Самаре - чуть больше одной.

Импорт пока занимает большую часть цветочного бизнеса. Нетрадиционный даже для высокого сезона рост цен возьмут на контроль в Минфине. К замминистру Алексею Сазанову ранее обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А тем временем в Подмосковье - настоящая русская Голландия, где производят до 50 сортов тюльпанов. Причем, 17 миллионов уже готовы к отправке. Розничная цена - всего 38 рублей, но даже этих 17 миллионов уже не хватает - спрос на отечественное производство среди предпринимателей значительно вырос. В сравнении с той же эквадорской розой преимущества очевидны - меньше налоговых затрат, а расходные материалы свои же.

«Наши растения не подвергаются даже не риску, а стрессу. У нас нет перевозок. Наши растения стоят комфортно, на столах, их греет солнышко, их поливают, холят и лелеют», - рассказывает менеджер по продажам цветочной компании Александра Караберова.

Покупатели все чаще стали брать цветы в горшочках. Например, кустовая роза обойдется в 400 рублей и украсит еще не один семейный праздник.