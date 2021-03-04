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Юнармейцы сняли сюжет о тружениках тыла в рамках конкурса «Два капитана»

Алексей Баранов
15:18 04.03.2021
Всего юнармейцы планируют снять 8 короткометражек. Ролик о тружениках тыла – третий. Первый был посвящен защитникам Брестской крепости, второй – подвигу партизан.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»
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Что такое подвиг и какова его цена? Есть ли в тылу место для героя? На эти и другие вопросы отвечает короткометражка, которую при содействии издательства «Детская литература» сняли юнармейцы. В ней ребята поделились своими впечатлениями от увиденного в одном из залов музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

На этот раз виртуальная экскурсия была посвящена труженикам тыла, которые в годы Великой Отечественной войны совершили не меньше подвигов, чем солдаты и офицеры на фронтах. Из центральной части СССР на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию эвакуировали более 1500 предприятий и заводов, на которых создавали военную технику и ковали оружие. Остро встала проблема рабочих рук, ведь мужчин призвали в армию. Вся тяжесть легла на плечи женщин и подростков, а то и детей. Подавляющее большинство из них выходили на заводы в две смены, отпуска отменили.

«Сегодня я узнал, что такое работать не покладая рук. На заводах трудились мои ровесники. И их моральный дух был высок! Каждый осознавал, как важен его вклад в борьбу с врагом», – рассказал Егор Шихарев.

В тылу остались ученые. Они конструировали новую технику и оружие, изобретали лекарства. Так, в 1942 году микробиолог Зинаида Ермольева впервые в СССР получила пенициллин и активно участвовала в организации его промышленного производства. Этот препарат помог спасти сотни тысяч раненых солдат во время Великой Отечественной войны.

Темы, затронутые в сюжетах, станут основой для будущих литературных произведений и иллюстраций, которые ждут на конкурс, организованный издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зайти на сайт издательства «Детская литература», перейти в раздел под названием «Два капитана», заполнить анкету и загрузить свою работу. Главное, успеть сделать это до 15 марта. Специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация».

Попробовать себя в качестве писателя или иллюстратора может любой школьник в возрасте от 10 до 17 лет. А чтобы чувствовать себя увереннее, прямо на сайте издательства можно пройти специальные мастер-классы, где авторы и художники говорят об основах этих творческих профессий.

Победителей наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Их работы опубликуют на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».

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