«Бьет будто по голове»: синоптик предупредил москвичей об атмосферном «барическом молотке»

В ближайшую пятидневку жителей столичного региона «атакует» Североатлантический циклоны. Они будут проносится над нами друг за другом. И мы будем попадать то в зону холода, то в зону тепла. Об этом рассказал «Звезде» метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Многосерийная атака ненастных Североатлантических циклонов в ближайшую пятидневку, которая будет на больших скоростях, соизмеримых со скоростью автомобиля в городе. Они будут проносится над нами друг за другом. И мы будем попадать то в зону холода, то в зону тепла», - рассказал эксперт.

Он также отметил, что такая стремительная смена теплых и холодных воздушных масс будет причиной сильных колебаний атмосферного давления.

«Если накануне было 747 на барометре в Москве, то сегодня мы "рухнули" на двенадцать единиц, в пятницу снова резкий "взрыв" до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять падение, близкое к рекорду с 737 единицами. Каждые сутки москвичи, жители центрального региона и центральной России будут стремительно "погружаться в шахту" глубиной более 100 метров, а потом резко "подниматься" на уровень сталинских высоток», - поделился Гришковец.

Он добавил, что «такие изменения атмосферного давления это более, чем единиц за сутки будут самым негативным образом сказываться на самочувствие не только метеозависимых людей, которые чувствует уже четыре единицы. Изменения будут чувствовать и здоровые люди».

«Все, что больше семи единиц, это "бьет как будто по голове" атмосферным "барическим молотком". Поэтому сонливость, обострение сердечнососудистых заболеваний, ухудшение памяти и понижение работоспособности ожидается скоро. Поэтому, я сменил "барическую пилу" на молоток», - сказал метеоролог.

В заключение специалист призвал людей не сильно «активничать» в плане физических упражнений в этот период.