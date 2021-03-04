Свидетеля драки Кокорина и Мамаева задержали в Петербурге с поддельными пятитысячными

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд арестовал 21-летнего полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна, который был свидетелем драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В салоне автомобиля у молодого человека были обнаружены фальшивые пятитысячные купюры.

«По версии следствия, неустановленное лицо, находясь у дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург , Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Сетевая, д.7/13, лит. А, не позднее 15 часов 20 минут 2 марта, хранило с целью сбыта поддельные денежные билеты Банка России номиналом 5 000 рублей», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

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Молодой человек был задержан 3 марта и подписал явку с повинной. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса - «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражей до 1 мая 2021 года.