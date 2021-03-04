Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свидетеля драки Кокорина и Мамаева задержали в Петербурге с поддельными пятитысячными

Светлана Головина
16:38 04.03.2021
В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражей до 1 мая 2021 года.
Свидетеля драки Кокорина и Мамаева задержали в Петербурге с поддельными пятитысячными
© Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд арестовал 21-летнего полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна, который был свидетелем драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В салоне автомобиля у молодого человека были обнаружены фальшивые пятитысячные купюры.   

«По версии следствия, неустановленное лицо, находясь у дома, расположенного по адресу:   Санкт-Петербург , Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Сетевая, д.7/13, лит. А, не позднее 15 часов 20 минут 2 марта, хранило с целью сбыта поддельные денежные билеты Банка России номиналом 5 000 рублей», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Молодой человек был задержан 3 марта и подписал явку с повинной. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса - «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражей  до 1 мая 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:20 В стране и мире
Видео
Путин рассказал про знакомого иностранца, пораженного оживленной в пандемию Москвой
16:18 В стране и мире
Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осужденной за смерть пациента
15:56 Спорт
Видео
Ксения Шойгу и Вячеслав Екимов подписали соглашение о сотрудничестве Федерации триатлона и ФВСР
14:46 В стране и мире
Лавров разъяснил роли Москвы и Вашингтона в решении глобальных проблем современности
13:21 Армия
Видео
Шойгу назвал число молодых людей, которых весной призовут в ВС РФ
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу отметил успешную работу по модернизации флота, несмотря на пандемию
Видео
Эксперт рассказала, что можно есть на ночь без вреда для организма
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.