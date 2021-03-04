Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осужденной за смерть пациента

Мосгорсуд отменил приговор по громкому делу в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной.

«Апелляционным определением Московского городского суда от 04.03.2021 приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст 238 УК РФ, отменен, уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления», - сказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В январе 2018 года Мисюрина была приговорена к двум годам колонии общего режима. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.

По версии следствия, при проведении трепанобиопсии в 2013 году врач нарушила методику, тактику и технику процедуры, что стало причиной сквозного повреждения кровеносных сосудов. Пациент умер. До вступления приговора в законную силу Мисюрина была помещена под арест.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Осужденную поддержали многие представители медицины, в том числе президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который назвал данное решение «беспределом».

В феврале 2018 года по ходатайству адвокатов Мисюриной изменили меру пресечения на подписку о невыезде. А в апреле того же года уголовное дело было возвращено в прокуратуру, Мосгорсуд вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей его, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела грубые нарушения. В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда в части возврата дела прокурору и направил его на новое рассмотрение апелляционной инстанции.