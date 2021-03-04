Пригород Донецка обстреляли из «Градов»
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
© Фото: СЦКК ДНР
В четверг, 4 марта, армия Украины провела обстрел северного пригорода Донецка. Как сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР (СЦКК), инцидент произошел на улице Привокзальной.
Удары были нанесены из реактивной установки 9П-132 Град-П «Партизан». Ориентировочно обстрел производился с позиций в районе населенного пункта Опытное.
Сообщается, что группа Представительства ДНР в СЦКК к настоящему времени уже зафиксировала последствия обстрела.