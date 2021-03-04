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Организатор выставки Фаберже подает в суд из-за обвинений в фальсификации

Светлана Головина
15:03 04.03.2021
Экспозиция была подготовлена Эрмитажем совместно с музеями России и Германии, и представлена в Гербовом зале Зимнего дворца.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: The State Hermitage Museum, Youtube
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Организатор выставки Фаберже в Эрмитаже Александр Иванов подает в суд на коллекционера из Лондона Андрея Ружникова, который обвинил его в фальсификации представленных экспонатов.

«Им придется в суде доказать свою правоту при наличии всех документов и официальных бумаг РГИА (Российский государственный исторический архив, - прим. ред). Придется объяснять, доказать, поскольку это очень серьезное обвинение», - сказал Иванов в ходе конференции «Ювелирное искусство и материальная культура».

Причиной конфликта между коллекционерами стал тот факт, что на выставке оказались ранее неизвестные произведения Фаберже, в частности, несколько пасхальных яиц, о происхождении которых экспертному сообществу ничего неизвестно.

Выставка «Фаберже - ювелир императорского двора» была подготовлена Эрмитажем совместно с музеями России и Германии. В экспозиции представлены подарочные и личные вещи монарших особ - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, а также произведения знаменитой серии пасхальных яиц.

Продлится выставка в Гербовом зале Зимнего дворца до 14 марта. 

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