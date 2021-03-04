На МКС российские космонавты начали сверлить корпус модуля «Звезда»

На Международной космической станции российские космонавты начали процесс сверления трещины в корпусе модуля «Звезда», которая стала причиной утечки. Трансляция происходящего ведется NASA.

Астронавтам изначально предстоит засверлить концы трещины, после чего они смогут приступить к ее полной заделке. Отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку. По предварительным данным, весь процесс займет у космонавтов около пяти дней.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа прошлого года, после чего осенью космонавты обнаружили первую трещину размером около четырех сантиметров. Давление после этого падать не перестало, поэтому поиски возможных утечек воздуха продолжаются.