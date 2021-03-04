Четырехлетний ребенок упал с эскалатора в московском ТЦ

В Москве четырехлетний ребенок в торговом центре зацепился за эскалатор, после чего не удержался и упал со второго этажа. Родителей рядом в момент происшествия не было.

Удар ребенка смягчила палатка с кофе. Он был доставлен с травмами в медицинское учреждение.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.