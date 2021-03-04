Четырехлетний ребенок упал с эскалатора в московском ТЦ
Ребенок был доставлен с различными травмами в медицинское учреждение.
© Видео: mosproc.ru, Instagram © Фото: mosproc.ru, Instagram
В Москве четырехлетний ребенок в торговом центре зацепился за эскалатор, после чего не удержался и упал со второго этажа. Родителей рядом в момент происшествия не было.
Удар ребенка смягчила палатка с кофе. Он был доставлен с травмами в медицинское учреждение.
На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.