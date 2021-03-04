Федосеева-Шукшина отменила развод с Бари Алибасовым

Пресненский районный суд аннулировал принятое в декабре 2020 года решение о расторжении брака между актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Алибасовым. Об этом «Звезде» рассказала адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, Федосеева-Шукшина приняла решение отправить в суд отказ от иска, потому что обеспокоена состоянием здоровья шоумена и готова оказать ему необходимую помощь.

«Посмотрели мы видео, которые выложили в окружении Бари Каримовича, усомнились в состоянии Бари Каримовича самого, понимаем, что помощь ему нужна, и Лидия Николаевна голова ее оказать», - отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат добавила, что на правах законной супруги Федосеева-Шукшина имеет право давать согласие на госпитализацию Алибасова, разыскивать его и получать информацию о его здоровье. По словам Вербицкой-Линник, точное местонахождение шоумена сейчас неизвестно.

«Человек возрастной, нездоровый, я сейчас говорю о Бари Каримовиче, увезен в Калининград, где у него нет никакой собственности, увезен сыном, с которым на протяжении жизни у него отношения складывались по-разному, исключен от общения с Лидией Николаевной и общается путем выкладывания каких-то странных записанных видео, все это вызывает у нас серьезные сомнения», - подчеркнула адвокат.

Вербицкая-Линник добавила, что Федосеева-Шукшина дает гарантии того, что не имеет требований и претензий в отношении имущества Алибасова.