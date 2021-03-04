Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал про знакомого иностранца, пораженного оживленной в пандемию Москвой

Кира Карон
15:20 04.03.2021
Глава РФ встречался со своим знакомым-коллегой накануне в Кремле. Имя иностранца Путин раскрывать не стал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Владимир Путин рассказал о своем знакомом-иностранце, пораженном оживленной Москвой на фоне «закрытых» других крупных городов Европы в период пандемии. По словам президента, он встречался со своим коллегой накануне вечером в Кремле. 

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая уже совсем поздно, встречался с одним своим знакомым, коллегой. Он иностранец и живет дома (за рубежом- прим.ред), естественно, и приехал по делам в Россию» - поделился Путин  на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Путин пересказал слова иностранца, которого очень впечатлила российская столица.

«Он говорит: "Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет!" У нас, говорит, в наших крупных городах, а это одни из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», - привел президент слова знакомого.

По словам президента, распространение коронавируса в России снижается, но пока еще остается много опасных вызовов. И в этом плане работа и поддержка волонтеров нужны по-прежнему. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:20 В стране и мире
Видео
Путин рассказал про знакомого иностранца, пораженного оживленной в пандемию Москвой
13:21 Армия
Видео
Шойгу назвал число молодых людей, которых весной призовут в ВС РФ
14:46 В стране и мире
Лавров разъяснил роли Москвы и Вашингтона в решении глобальных проблем современности
12:36 В стране и мире
В ЕС начали экспертизу регистрационного досье «Спутника V»
11:05 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу отметил успешную работу по модернизации флота, несмотря на пандемию
Видео
Эксперт рассказала, что можно есть на ночь без вреда для организма
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.