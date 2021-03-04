Путин рассказал про знакомого иностранца, пораженного оживленной в пандемию Москвой

Владимир Путин рассказал о своем знакомом-иностранце, пораженном оживленной Москвой на фоне «закрытых» других крупных городов Европы в период пандемии. По словам президента, он встречался со своим коллегой накануне вечером в Кремле.

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая уже совсем поздно, встречался с одним своим знакомым, коллегой. Он иностранец и живет дома (за рубежом- прим.ред), естественно, и приехал по делам в Россию» - поделился Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Путин пересказал слова иностранца, которого очень впечатлила российская столица.

«Он говорит: "Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет!" У нас, говорит, в наших крупных городах, а это одни из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», - привел президент слова знакомого.

По словам президента, распространение коронавируса в России снижается, но пока еще остается много опасных вызовов. И в этом плане работа и поддержка волонтеров нужны по-прежнему.