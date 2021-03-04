К «Северному потоку-2» движется трубоукладчик «Академик Черский»

Простояв более месяца в немецком порту Висмар, судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может наряду с баржей «Фортуна» достроить газопровод «Северный поток», покинуло порт. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking и MarineTraffic.

Судно движется на северо-запад, в сторону недостроенной части «Северного потока 2». Трубоукладчик «Фортуна» при этом продолжает работы по укладке труб «Северного потока 2» в водах Дании.

Ранее украинские власти сообщили, что подготовились к запуску газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он указал, что с учетом подземных хранилищ, а также полной интеграции в европейскую газотранспортную систему Киев сможет получать достаточное количество ресурсов по «справедливой цене».