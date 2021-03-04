Лавров разъяснил роли Москвы и Вашингтона в решении глобальных проблем современности

Приход к власти в США администрации Джо Байдена серьезно не изменит характер двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона. Так полагает глава МИД России Сергей Лавров. Как заявил министр в интервью журналу «Русская мысль», который издается в Великобритании, развитие взаимодействия зависит не только от российской, но и от американской стороны.

Лавров указал, что Москва открыта «к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов». Однако, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, в последние годы Вашингтон выбрал другой путь, на который не влияют внутриполитические расклады в США и имя главы Белого дома.

РФ, в свою очередь, выражает надежду на то, что к американской стороне придет осознание в возможности решения сложнейших современных проблем, включая контроль над вооружениями, урегулирование региональных кризисов и пандемию коронавируса, можно решать, только при объединении или хотя бы сопряжении усилий и потенциалов ведущих мировых игроков.

По мнению Лаврова, устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США является гарантом международной стабильности и отвечает, как взаимным интересам, так и потребностям всего мирового сообщества.

Глава МИД РФ добавил, что продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) удалось в результате совместных российско-американских усилий. Чему, по словам министра, «финальный импульс» придали лично президенты России и США.

Лавров также сослался на мнения специалистов в области разоружения, называющих ДСНВ «хребтом» стратегической стабильности.

Лавров также высказался относительно перспектив дальнейшей работы с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями. Как пояснил министр, Россия передала американцам свое видение параметров нового «уравнения безопасности». По словам главы МИД РФ, Москва также дала Вашингтону понять, что любые двусторонние переговоры могут быть результативными при учете США российских интересов.