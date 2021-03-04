Жители Аргентины предпочитают «Спутник V» всем остальным вакцинам

Опрос жителей Аргентины показал, что в этой латиноамериканской стране для защиты от COVID-19 с большей вероятностью привьются российской вакциной «Спутником V», чем другими препаратами. Об этом сообщили в паблике РФПИ.

Опрос, проведенный исследовательской компанией Opinaia, показал, что укол «Спутником V» сделали бы себе 45% респондентов, если бы им это предложили.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину еще в конце декабря. Президент страны Альберто Фернандес благодаря за переданную для жителей его страны вакцину президента РФ Владимира Путина назвал это событие открывшимся «путем надежды» для Аргентины на победу в борьбе с инфекцией коронавируса.

На сегодняшний день российскую вакцину одобрили уже около 40 стран мира. Буквально сегодня в число таковых вошла Шри-Ланка, куда Россия поставит бесплатно первую партию из 300 тысяч препарата.