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В Кремле разъяснили слова Путина о «хорьковых» целях

Алена Миронова
14:27 04.03.2021
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что речь шла о тех, кто призывает детей участвовать в неразрешенных акциях и провоцирует в  Сети различные суицидальные наклонности.
В Кремле разъяснили слова Путина о «хорьковых» целях
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Глава России Владимир Путин назвал «хорьковыми» цели тех лиц, которые втягивают подростков в нелегальные акции, другие преступления и суицид. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что речь шла также и о тех, кто провоцирует в Сети различные суицидальные наклонности.

Ранее в ходе выступления на коллегии Министерства внутренних дел Владимир Путин призвал активно мониторить распространение неприемлемого контента в интернет-пространстве, а также обратил особое внимание на то, что тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции, необходимо выявлять и привлекать к ответственности.

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