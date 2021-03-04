В Кремле разъяснили слова Путина о «хорьковых» целях

Глава России Владимир Путин назвал «хорьковыми» цели тех лиц, которые втягивают подростков в нелегальные акции, другие преступления и суицид. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что речь шла также и о тех, кто провоцирует в Сети различные суицидальные наклонности.

Ранее в ходе выступления на коллегии Министерства внутренних дел Владимир Путин призвал активно мониторить распространение неприемлемого контента в интернет-пространстве, а также обратил особое внимание на то, что тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции, необходимо выявлять и привлекать к ответственности.