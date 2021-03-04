В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ РФ
Генерал Сергей Королев до этого возглавлял службу экономической безопасности ведомства.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности ведомства.
«Такой указ действительно был. Королев назначен первым заместителем директора службы», - ответил официальный представитель Кремля во время брифинга.
Ранее со ссылкой на свои источники о подписании соответствующего указа президентом РФ сообщили некоторые СМИ.
Сергей Королев родился 25 июля 1962 года в Бишкеке. Получил высшее образование в академии ФСБ. Являлся руководителем Службы экономической безопасности ФСБ России. Имеет звание генерал-полковника.