В стране и мире В Кремле подтвердили назначение Королева первым замдиректора ФСБ РФ Валентина Пескова Генерал Сергей Королев до этого возглавлял службу экономической безопасности ведомства. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности ведомства. «Такой указ действительно был. Королев назначен первым заместителем директора службы», - ответил официальный представитель Кремля во время брифинга. Ранее со ссылкой на свои источники о подписании соответствующего указа президентом РФ сообщили некоторые СМИ. Сергей Королев родился 25 июля 1962 года в Бишкеке. Получил высшее образование в академии ФСБ. Являлся руководителем Службы экономической безопасности ФСБ России. Имеет звание генерал-полковника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика