В стране и мире Конфликт в Донбассе В Кремле выразили обеспокоенность из-за участившихся обстрелов в Донбассе Алена Миронова Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящая ситуация постоянно анализируется. © Фото: Ирина Геращенко, РИА Новости Читайте нас на: В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских Вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», - отметил Песков. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что ситуация постоянно анализируется, выразив надежду на то, что украинская сторона будет придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках контактной группы. Российская сторона также рассчитывает на то, что партнеры по «минской четверке» будут использовать свое влияние для того, чтобы не дать ситуации перейти к боевым действиям. «Сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», - резюмировал Песков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика