Купание с резиновой уткой едва не стоило ребенку жизни

Маленький мальчик получил серьезное инфекционное поражение после того, как искупался с резиновой уткой. Инфекция попала в глаза ребенку со струей воды из разбрызгивающей игрушки.

Инцидент произошел в прошлом году, однако мама малыша решила предупредить других родителей об опасности, которую таят в себе игрушки для ванной комнаты.

По словам женщины, ее сын Бейлор почувствовал недомогание после водных процедур, более того, глаза мальчика налились кровью. Врачи, которые лечили ребенка, предположили, что инфекцию могло спровоцировать купание ребенка. Его мать разрезала утку и заметила внутри распространившуюся плесень. Сейчас с Бейлором, который получил необходимое лечение, все хорошо.

В свою очередь, врачи объяснили изданию The Sun, что разбрызгивающие игрушки могут представлять опасность из-за попадания внутрь влаги и накапливания грибков, вирусов и бактерий. Медики советуют регулярно мыть такие игрушки.