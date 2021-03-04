Стало известно о состоянии жены футболиста Мамаева после госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что Алану Мамаеву нашли без сознания в квартире в центре Москвы ее друзья . Они не могли долго дозвониться до девушки и забили тревогу. Позже выяснилось, что модель приняла около 40 таблеток снотворного.

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