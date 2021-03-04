Придумавший Мамонтенка и кота Леопольда художник-мультипликатор Вячеслав Назарук отмечает 80-летие

Лауреат государственной премии СССР, известный художник-мультипликатор Вячеслав Назарук сегодня отмечает 80-летний юбилей. Из-под руки мастера вышли образы таких легендарных мультипликационных героев, как Крошка-енот, кот Леопольд и Мамонтенок, который когда-то отправился на льдине на поиски своей мамы.

Назарук также известен, как книжный иллюстратор и живописец. Авторству Вячеслава Михайловича принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих - «Слово о полку Игореве».

В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. Много лет Вячеслав Назарук преподавал живопись в Московском педагогическом государственном университете. А за консультацией к нему обращались даже американские мультипликаторы из киностудии Disney знаменитого мастера анимационных фильмов с мировым именем Уолта Диснея.