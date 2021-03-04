Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении внеочередных выборов

Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководителем оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном состоялись переговоры на тему проведения внеочередных выборов в парламент.

«Премьер-министр не связывает проблему вокруг начальника Главного штаба ВС с процессом внеочередных выборов, а мы связываем, поскольку считаем, что к существующему в стране кризису добавилась эта проблема, и они взаимосвязаны», - заявил Марукян после встречи.

Отмечается, что премьер-министр также планирует провести встречу с главой фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

Чтобы распустить парламент, премьер Армении должен уйти в отставку. В случае, если два раза подряд на пост не будет назначено новое лицо, парламент будет распущен, назначат новые выборы, в результате которых большинством будут произведены выборы.

Пашинян предложил парламентской оппозиции подписать документ, в соответствии с которым, в случае его отставки, ими не будет выдвигаться свой кандидат. Оппозиция, в свою очередь, не приняла это предложение. Марукян призывал Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, предложив «сделку» по внеочередным парламентским выборам.