Антрополог сравнила дешифровку иероглифов майя с кодами секретных сообщений

В 1990 году научный мир потрясла работа советского историка и этнографа Юрия Кнозорова, который первым в мире дешифровал иероглифы майя. Проблематикой их письменности он заинтересовался еще в бытие студентом, а в 1955 году, минуя кандидатскую и благодаря диссертации «Сообщение о делах в Юкатане», был удостоен степени доктора исторических наук.

Ученица Кнозорова, директор Мезоамериканского центра его имени РГГУ, профессор Галина Ершова рассказала общественности о значительных трудах ученого, так и оставшихся при этом в тени его главного открытия. В ходе беседы с ней ведущие программы «Сегодня утром» на «Звезде» задали ей множество вопросов, в числе которых был один и о потенциальной связи его работ о древней цивилизации с более современными секретными сообщениями. По словам Ершовой, дешифровка двух этих вещей диаметрально противоположна по своей сути.

«Метод принципиально другой: во-первых, древнее письмо - это либо неизвестный язык, либо исчезнувший, либо очень старый; тогда как язык зашифрованных рукописей либо известен, либо обязательно современный. Порядок знаков в древнем письме - естественный, соответствует грамматическим нормам, а в зашифрованных текстах он как раз нарушен. Принципы подходов абсолютно разные», - поделилась она.

Таким образом Ершова опровергла распространенное заблуждение о том, что расшифровавший древние письмена спокойно справится и с современными шифровками. Непосредственно Юрий Кнорозов, по ее словам, не был человеком, которого такая работа могла бы заинтересовать, так как был в первую очередь именно ученым. При этом она отметила, что все родственники исследователя по мужской линии имели самое непосредственное отношение к военной службе, будучи артиллеристами, военными врачами и картографами. Но Юрия, как подчеркнула Ершова, «такие игры не интересовали».

Ранее ученые обнаружили и расшифровали древнюю иероглифическую надпись майя и выяснили, что население Мезоамерики часто вело внутренние войны. Считалось, что конфликты носили ритуальный характер, однако обнаруженные записи дают представление о тотальном уничтожении городов и убийствах правящих семей.