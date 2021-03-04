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Шри-Ланка одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Валентина Пескова
12:40 04.03.2021
На сегодняшний день препарат российского института имени Гамалеи закупили уже около 40 стран мира.
Шри-Ланка одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Власти Шри-Ланки одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил исполняющий обязанности министр здравоохранения страны Чанн Джаясуман.

«Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств», - цитирует министра Daily Mirrror. 

Таким образом, на сегодняшний день российский препарат одобрили около 40 стран мира. Россия бесплатно предоставит Шри-Ланке 300 тысяч доз «Спутника V».

Между тем испанские СМИ сообщают, что столица страны частично осталась без учителей, пожарных и полицейских. Каждый третий сотрудник сферы образования в Мадриде не вышел из-за плохого самочувствия на работу после того, как был экстренно провакцинирован препаратом компании AstraZеneca.

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