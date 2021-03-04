Стала известна личность подозреваемого в нападении на людей в Швеции

Мужчина, совершивший нападение в городе Ветланда на юге Швеции, приехал в страну из Афганистана в 2018 году.

Согласно данным газеты Expressen, 22-летний задержанный ранее уже совершал преступления, в основном мелкие, связанные с наркотиками.

О нападении стало известно ранее в этот же день, 4 марта. Мужчина с холодным оружием напал на людей. В результате происшествия было ранено 8 человек. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.