В России началась разработка проекта полета на Венеру

В России началось проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», предназначенной для исследования планеты Венера. На данный момент заключаются договоры с исполнителями. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности о венерианской программе», - рассказал ученый.

В ходе проектирования будут выяснены основные контуры станции - по мнению Зеленого, оно продлится два года. Также планируется реализовать возможность доставки грунта Венеры на Землю. Предполагается, что первый аппарат «Венера-Д» может быть запущен в 2029 году. Программа рассчитана на запуск по меньшей мере трех научных аппаратов.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. К 50-летию полета на вторую от Солнца планету Роскосмос рассекретил документы по подготовке аппарата «Венера-7» к полету.