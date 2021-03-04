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Герман Клименко оценил опасность «привязки» лиц к банковским картам

Егор Левин
12:24 04.03.2021
Глава Фонда цифровой экономики поставил под большое сомнение вопрос массовости киберкраж по системе FacePay.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER, Globallookpress
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Столичные власти намерены до конца 2021 года внедрить в метро инновационный сервис бесконтактной оплаты проезда с помощью лица под названием FacePay. Как заявил первый заместитель главы метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов, любой пассажир сможет «привязать» свое лицо к банковской карте и расплачиваться, просто глядя в камеру. Предполагается, что нововведение упростит процесс пользования подземкой. Глава Фонда цифровой экономики Герман Клименко разъяснил вопрос, насколько опасным для хранящихся на карте денежных средств может оказаться такая «привязка».

Как он заявил в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», вероятность того, что киберпреступники предпримут попытку атаки на карту среднестатического физлица достаточно мала по причине небольших хранящихся на ней сумм. Помимо этого, он отметил, что системы безопасности банковских организаций в настоящее время также идут в ногу со временем.

«Во-первых, необходимо добровольное согласие. К карточке должно быть привязано “утверждение”, что вы готовы платить именно в этом месте. Если помните, когда только появлялись карточки, особенно бесконтактные платежи, было много смешных историй и злоупотреблений. Но обратите внимание - жалоб на то, что карточки используются не так, очень мало, практически нет, банки научились правильно определять, действительно ли в этом месте человек расплачивается», - заявил Клименко.

Он признал определенную правоту поговорки «10 старушек - уже рубль», но все же поставил под большое сомнение вопрос массовости подобных краж.

Как ранее заявили «Звезде» в Службе безопасности метрополитена, система, которая в данный момент находится в стадии тестирования, не знает паспортных данных физлиц, а только сравнивает изображение пассажира с фотографией из базы данных, а все сведения хранятся исключительно в центре обработки данных.

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