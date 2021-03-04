МИД Украины потребовал премьера Словакии извиниться за шутку о «передаче» РФ Закарпатья

Министерство иностранных дел Украины потребовало премьер-министра Словакии Игоря Матовича принести извинения за его шутку. В МИД страны не оценили высказывание о якобы обещанном РФ в обмен на вакцину от COVID-19 Закарпатье.

Таким образом премьер выразился во время интервью на радио в ответ на полупровокационный вопрос ведущего. Матович сразу же уточнил, что его слова были лишь шуткой.

«Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», - добавил затем он.

Украинский министр Дмитрий Кулеба посчитал подобный юмор некорректным и в ответ предложил использовать для обмена «несколько регионов Словакии». Он также посетовал, что подобным образом Матович «портит очень дружеские и искренние отношения» между двумя странами.

В настоящее время Украина ожидает официальных извинений от премьер-министра Словакии. Об этом пишет RT.

Первая партия российской вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи совместно с Минобороны РФ, была доставлена в Словакию 2 марта. Закупки препарата республика начала, не дожидаясь официальной регистрации в Евросоюзе.