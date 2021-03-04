В ЕС начали экспертизу регистрационного досье «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в РФПИ.

Будет проведена полная оценка соответствия вакцины установленным в Европейском союзе стандартам по качеству, эффективности и безопасности.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев приветствовал запуск процедуры. Он отметил, что российская сторона предоставила Европейскому агентству все необходимые данные касательно вакцины, а также подчеркнул, что «Спутник V» способен внести неотъемлемый вклад в спасение миллионов жизней по всему ЕС, добавив, что партнерство в этой сфере должно стоять выше политики.

Поставки вакцины в Евросоюз стартуют в июне, сразу после окончания основного этапа массовой вакцинации в России.