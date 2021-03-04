В Москве проходит прощание с комментатором Юрием Розановым

Прощание с известным российским спортивным комментатором проходит в Москве. Панихида началась в траурном зале при морге ЦКБ по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.

На памятной церемонии присутствуют близкие родственники, коллеги и знакомые профессионального работника телевидения.

Со словами благодарности за присутствие на церемонии к собравшимся обратилась дочь Юрия Розанова - Ксения Шилкова, которого она назвала замечательным папой, мужем и дедушкой.

«Около трех лет у нас заняла борьба с тяжелой болезнью. Хочется сказать огромное спасибо папиным коллегам, которые постоянно приходили к нему, смеялись, подбадривали его и рассказывали веселые истории, катали на инвалидной коляске, ходили гулять на пруд или же просто приходили попить чайку», - сказала дочь спортивного комментатора.

Юрий Розанов умер 3 марта 2021 года в возрасте 59 лет. Трагическую новость журналистам подтвердила его супруга Жанна Розанова.

Специалист телевидения и лауреат премии ТЭФИ начинал свою карьеру в 1996 году на «НТВ-Плюс». Спортивным болельщикам он известен прежде всего по работе на футбольных и хоккейных матчах, в том числе - состязаний молодежной сборной России по хоккею, принимал участие в озвучании игр из серии футбольных симуляторов FIFA. С мая 2014 года в рамках Чемпионата мира по футболу работал на спортивных каналах ВГТРК. С ноября 2015 года являлся комментатором футбольных и хоккейных трансляций на «Матч ТВ».