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В налоговую можно будет пожаловаться по видеосвязи

Алена Миронова
12:15 04.03.2021
В ФНС планируется ряд нововведений.
В налоговую можно будет пожаловаться по видеосвязи
© Фото: Владимир Новиков, РИА Новости
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Федеральная налоговая служба готовится к внедрению ряда нововведений, позволяющих собирать налоги по новой системе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, например, предусматривается внедрение цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг. Также планируется создание концепции автоматизированной информационной системы «Налог-4» и платформы для передачи административных данных в государственные органы.

Среди планируемых новшеств также и разработка порядка рассмотрения жалоб путем видеосвязи. Это, как ожидается, заметно сократит временные, а также материальные затраты заявителей.

Ранее в Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам, который начал действовать в стране с 1 января 2021 года. Подчеркивается, что новый налог распространяется не на сами вклады, а только на проценты по ним.

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