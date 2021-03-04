Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Задержанный гражданин России планировал совершить теракт по мотивам «ненависти к действующей власти».
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области.
По информации ведомства, задержанный гражданин России планировал совершить теракт по мотивам «ненависти к действующей власти». На месте дислокации задержанного удалось обнаружить самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».