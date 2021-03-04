В стране и мире Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области Алена Миронова Задержанный гражданин России планировал совершить теракт по мотивам «ненависти к действующей власти». © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области. По информации ведомства, задержанный гражданин России планировал совершить теракт по мотивам «ненависти к действующей власти». На месте дислокации задержанного удалось обнаружить самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика