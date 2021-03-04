Умер ученый Александр Дудоров, изучавший Челябинский метеорит

Ученый Александр Дудоров умер в возрасте 74 лет. Он особенно известен тем, что изучал упавший на Челябинск в 2013 году метеорит.

Доктор физико-математических наук всю свою жизнь посвятил науке. В университете, где преподавал ученый, его назвали «одним из пионеров теоретических исследований магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде». Он является основателем научной школы по теме звездообразования, а также разработчиком теории остаточного магнитного поля. Более того, Дудоров являлся специалистом в сфере численного моделирования в астрофизике.