В России от COVID-19 вылечились 16 123 человека за сутки

Число вылечившихся от инфекции коронавируса россиян возросло за сутки на 16 123 человека. Таким образом, сообщили в оперативном штабе, общее количество излечившихся от COVID-19 составило 3 869 857 человек.

В процентном соотношении общая доля всех выздоровевших от коронавируса россиян выросла до 90,2% от количества им заразившихся с начала эпидемии в РФ.

В частности, за сутки по выздоровлению в Санкт-Петербурге были выписаны 2 609 пациентов, в Московской области - 587 пациентов, в Нижегородской области - 528 жителей, в Алтайском крае - 378 человек, в Воронежской области - 332 пациента.