Саркози рассказал о тысячах писем с поддержкой после вынесения приговора

Бывший президент Франции Николя Саркози не намерен сдаваться и продолжит борьбу за свою свободу.

Политик подчеркнул, что получает сотни писем с поддержкой. Он выразил признательность и благодарность своим сторонникам.

«Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал, - продолжил Саркози», - заявил Саркози в эфире телеканала LCI.

Ранее суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.