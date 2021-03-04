Саркози рассказал о тысячах писем с поддержкой после вынесения приговора
Экс-президент Франции намерен продолжить борьбу за свою свободу.
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Бывший президент Франции Николя Саркози не намерен сдаваться и продолжит борьбу за свою свободу.
Политик подчеркнул, что получает сотни писем с поддержкой. Он выразил признательность и благодарность своим сторонникам.
«Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал, - продолжил Саркози», - заявил Саркози в эфире телеканала LCI.
Ранее суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Его приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.