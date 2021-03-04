МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче части Украины за «Спутник V»

Министру иностранных дел Словакии Иван Корчоку пришлось извиниться за шутку нового премьер-министра страны Игора Матовича. Во время интервью политик с юмором заметил, что готов передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины», - уточнил глава МИД страны на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что на Украине политики словацкого юмора «не поняли», после чего начался скандал, поднявшийся на международный уровень. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Братиславе обменять несколько регионов Словакии на российскую вакцину от COVID-19 и добавил, что Матович своими высказываниями просто портит отношения между странами.