Министр культуры Челябинской области проверил на себе возможность выжить на перевале Дятлова

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин совершил экстремальную экспедицию с ночевкой на печально известный перевал Дятлова. Во время похода участники испытали технику и обмундирование, а также сравнили современные условия пребывания в легендарном и загадочном месте с моментом трагических событий с туристической группой.

Оказавшись в схожих, но менее суровых условиях, Бетехтин фактически ощутил, что могли испытать участники тургруппы.

«Я сужу по себе: если бы что-то случилось и пришлось выйти из палатки в носках, как пишут расследователи этого дела, то вряд ли бы кто-то дошел до леса, не то что развел костер и еще несколько часов продержался. Тут, например, снимаешь варежку - через 30 секунд буквально уже руку не чувствуешь», - поделился министр.

Бетехтин предположил, что погодные условия в ночь трагедии могли отличаться от описываемых впоследствии, так как продержаться на морозе даже некоторое время без одежды или должной экипировки, по его словам, нереально.

Ранее министр рассказал о проведенной на перевале ночи. Он признался, что чего-то исключительно особенного увидеть там экспедиции не удалось, и отметил, что суровость здешней погоды была настолько высокой, что заставила прятаться даже всех зверей.